Пекин, , 11:46 — REGNUM Китайская компания Alibaba Group представила свой первый процессор Hanguang 800, разработанный специально для использования в области облачных вычислений. Об этом сообщает CNBC.

В презентации Alibaba говорится, что процессор Hanguang 800, в котором применяются технологии искусственного интеллекта, может существенно сократить время, необходимое для выполнения вычислительных задач в сфере облачных вычислений. Данный чип уже используется внутри компании для обслуживания некоторых сервисов электронной коммерции, связанных с машинным переводом, обработкой запросов и подбором персональных рекомендаций.

Представители компании заявили, что и в будущем не планируют продавать процессор как самостоятельный продукт, а использовать его в своих продуктах облачных вычислений. Отметим, что именно облачный бизнес является самым быстрорастущим подразделением китайского гиганта электронной коммерции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в КНР было создан научно-исследовательский институт, который займётся разработкой интеллектуальных масс-медиа. Первыми участниками совета нового НИИ из коммерческого сектора стали компании China Mobile и Alibaba.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае создан новый НИИ интеллектуальных масс-медиа