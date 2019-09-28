Осло, , 10:33 — REGNUM Правительство Норвегии не планирует запрещать китайской телекоммуникационной компании Huawei участвовать в конкурсе на развёртывание инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G), заявил член кабмина Норвегии Николай Аструп. Об этом сообщает Reuters.

Huawei

В январе 2019 года Тур Миккель Вара, бывший тогда министром юстиции Норвегии, заявил, что правительство рассматривает вопрос о возможном блокировании компании Huawei. Он отметил, что китайская компания может быть не допущена к проектам по развёртыванию инфраструктуры связи 5G в Норвегии из-за опасений, связанных со шпионажем. Ранее аналогичные решения были приняты правительствами США и Великобритании.

В настоящее время крупнейший поставщик телекоммуникационных услуг в Норвегии Telenor выбирает компанию, которая займётся строительством сети 5G. Представитель компании Петтер-Бурре Фурберг заявил, что в качестве возможного партнёра рассматривается и китайская компания Huawei.

Министр Николай Аструп, курирующий в правительстве Норвегии вопросы в сфере цифровых технологий, также заявил, что норвежским операторам не запрещено сотрудничать с Huawei.

«У нас налажен хороший диалог с компаниями по вопросам безопасности, и операторы сами могут выбирать поставщиков. В Норвегии нет никаких запретов на сотрудничество с какими-либо компаниями», — подчеркнул Аструп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компании удалось отказаться от использования американских комплектующих при производстве базовых станций 5G.

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