Цюрих, Швейцария, , 09:53 — REGNUM Группа учёных из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе (ETH) разработала прототип сжимаемой и растягиваемой батареи, которую можно использовать для производства гибких аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Устройства с гибкими экранами, такие как смартфоны и телевизоры, завоёвывают всё большую популярность в современной электронной промышленности. Стандартные источники энергии не подходят для изготовления таких устройств, поэтому специалисты работают над новыми материалами, позволяющими производить гибкие аккумуляторы.

Один из таких проектов разработала команда ETH под руководством профессора Маркуса Нидербергера. Новая батарея изготовлена по многослойной технологии. Использование электролита, обнаруженного докторантом ETH Си Ченом, позволило получить батарею, которая может изгибаться в любой точке.

Учёные считают, что их разработка может найти широкое применение в электронной промышленности. Такие батареи смогут использоваться не только при изготовлении гибких устройств, но и подтолкнуть производителей к новым проектам. Например, гибкие батареи смогут вшиваться прямо в одежду, обеспечивая питание любых носимых устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае представитель Intel Джошуа Ньюман рассказал, что специалисты компании изучают возможности применения технологии гибких дисплеев при производстве ноутбуков. Он отметил, что такие устройства могут появиться уже через два года.

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