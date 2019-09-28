Пекин, , 08:41 — REGNUM Мировые поставки умных часов в 2019 году вырастут до 62,6 млн устройств с 43,9 млн в прошлом году. Об этом свидетельствует отчёт компании TrendForce, специализирующейся на исследованиях рынка технологических устройств.

Умные часы smarty.sale

Аналитик Джейсон Цай рассказал, что в связи с застоем на рынке смартфонов умными часами и другими носимыми устройствами заинтересовались многие производители, включая Huawei, Samsung и Xiaomi. Ожидается, что устройства такого типа в ближайшем будущем могут выпустить и другие компании — OPPO, Vivo и Google. Однако лидером рынка остаётся американская компания Apple — на долю Apple Watch в 2019 году придётся 27,9 млн устройств из общего объёма в 62,6 млн единиц.

Эксперты ожидают, что рынок умных часов продолжит расти и в последующие годы. Прогнозируется, что в 2020 году будет поставлено 80,5 млн таких устройств, в 2021 — 97,7 млн, а в 2022 — 113 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае аналитики исследовательской компании International Data Corporation представили отчёт, согласно которому в первом квартале 2019 года рынок носимых устройств вырос на 55%.

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