Пекин, , 08:13 — REGNUM Китайской компании Huawei удалось заместить все американские комплектующие, которые ранее использовались при производстве базовых станций пятого поколения мобильной связи (5G), заявил основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй на форуме в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.

Главай Huawei рассказал, что тестовые партии базовых станций без компонентов американского производства были выпущены в августе и сентябре. В октябре компания планирует начать массовое производство. Жэнь Чжэнфэй отметил, что в этом году Huawei выпустит 600 тыс. базовых станций 5G, а в 2020 планирует нарастить производство до 1,5 млн единиц.

Напомним, в мае 2019 года администрация США запретила американским компаниям сотрудничать с Huawei, внеся китайского гиганта в «чёрный список». Согласно ограничительным мерам, установленным администрацией США, с Huawei также не могут сотрудничать международные компании, в производственных цепочках которых используется более 25% американских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре министерство промышленности и информатизации Китая выдало лицензии на развёртывание сетей 5G ряду операторов. Планируется, что к концу 2019 года в Китае будет развернуто 150 тыс. базовых станций 5G.

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