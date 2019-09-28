Москва, , 07:24 — REGNUM Запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в интересах национального оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» перенесён с конца 2019 на весну 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Земля (сс) PIRO4D

По данным издания, для запуска этих телекоммуникационных спутников будет использоваться ракета-носитель «Протон-М». Причины переноса запуска не называются.

Работы по созданию спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» были начаты в 2017 году. Производителем этих аппаратов является АО «Информационные спутниковые системы» им. Решетнёва. Новые спутники, выполненные на базе платформы Экспресс-1000/2000, отличаются от предыдущих аппаратов серии «Экспресс» более эффективными солнечными батареями и усовершенствованной системой терморегулирования.

Космические аппарата «Экспресс-80» и «Экспресс-103» будут использоваться для предоставления услуг связи, телерадиовещания и высокоскоростного доступа к сети интернет. Гарантийный срок активного существования спутников составит 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 9 октября назначен коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками французского оператора Eutelsat с космодрома Байконур. Первоначально запуск был запланирован на 30 сентября, однако был перенесён в связи с необходимостью доработки системы управления разгонного блока «Бриз».

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