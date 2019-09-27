Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Американская корпорация Raytheon представила свою новейшую «умную» бомбу StormBreaker GBU-53, которой рассчитывает вооружать истребители пятого поколения F-35, сообщает 27 сентября портал Breaking Defense.

Истребитель-бомбардировщик F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый боеприпас должен заменить в арсенале ВВС США высокоточную управляемую авиационную бомбу GBU-39 SDB, поступившую на вооружение в 2005 году.

«Умная» бомба нового поколения StormBreaker отличается от авиабомбы GBU-39 тем, что кроме спутниковой глобальной системы позиционирования (GPS) будет использовать радар миллиметрового диапазона и полуактивный лазер.

Разработчики утверждают, что это лишит противника возможности прятаться за дымовой завесой, пылью или неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, по их мнению, этой бомбой можно наносить удар по цели, не входя в зону действия вражеской ПВО. «Мозги» StormBreaker GBU-53 обеспечат ей возможность поражения в том числе и движущихся целей.

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