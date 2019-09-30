Домодедово, Московская область, , 11:13 — REGNUM В аэропорту «Домодедово» заработала новая информационная система «Слот-Координация». Это специализированная система, предназначенная для автоматизации процесса согласования слотов, запрашиваемых авиакомпаниями. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно классификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в аэропорту второй уровень слот-координации, то есть он будет более эффективно работать с авиакомпаниями в части гибкости и скорости согласования слотов, что увеличивает пропускную способность «Домодедова». Информацию о фактическом выполнении рейсов в аэропорту получают в режиме реального времени, а воздушные судна обслуживаются с минимальной потерей времени, отметили в пресс-службе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Домодедово» 27 сентября 2019 о любое стекло лайнера А319, направлявшегося из Москвы в Екатеринбург, при взлете ударилась птица. Инцидент не оказал влияния на самолет и он продолжил выполнять рейс в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Домодедове пояснили, что произошло после столкновения самолета с птицей