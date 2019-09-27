Нью-Йорк, США, , 16:00 — REGNUM Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на сеть кофеен Dunkin (ранее Dunkin' Donuts) из-за серии кибератак, от которых пострадали её клиенты. Об этом 27 сентября сообщил портал Engadget.

Он считает, что компания нарушила закон штата, который обязывает уведомлять пользователей об утечках персональных данных. По его мнению, это произошло дважды: в 2015 и в 2018 годах. В случае первой кибератаки было взломано более 20 тыс. учётных записей, однако специалисты считают, что реальное число пострадавших может быть намного больше, поскольку атака продолжалась на протяжении нескольких месяцев.

Впоследствии злоумышленники продавали карты Dunkin в сети или использовали размещенные на них средства для покупок. По мнению прокуратуры, компания не сделала ничего для решения этой проблемы, хотя подрядчик уведомил её о нарушениях и предоставил руководству список украденных учетных записей.

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Dunkin' Donuts — международная сеть кофеен с пончиками, в 2011 году имевшая более чем 12 тыс. торговых точек по всему миру. Около 7 тыс. её кофеен расположено на территории США.

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