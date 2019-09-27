Пекин, , 15:44 — REGNUM Стала известна информация о рестайлинговой модели Emgrand X7 китайской компании Geely. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

У кроссовера это уже четвертое и самое масштабное обновление. Главными отличиями новинки от предыдущей модели стали изменённый экстерьер и интерьер.

Дизайн авто изменён за счёт новой решётки радиатора, бамперов, более технологичной системы освещения и полностью модернизированной задней части кузова. Вместо вертикальных фонарей установлены горизонтальные аналоги. Длина Emgrand X7 увеличилась с 4500 до 4546 мм.

Салон новинки переделан полностью. Передняя панель и «приборка» стала цифровой. В авто производители установили: новый руль, видоизмененный блок управления климатом и штатный мультимедийный комплекс последнего поколения с эффектом «парящего» экрана.

Под капотом авто рестайлинговой модели размещён 141-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,4 л. Он агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод у новинки передний.

Напомним, на филиппинском рынке стартовали продажи китайского компактного кроссовера Geely SX11/Binyue.

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