Москва, , 15:41 — REGNUM Ударный беспилотник С-70 «Охотник» впервые выполнил полёт совместно с истребителем Су-57. Совместный полёт перспективных истребителя и беспилотника длился более 30 минут. Видео совместных испытаний опубликовал 27 сентября канал Минобороны России на YouTube.

Разработка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» начата в 2012 году. БПЛА создан с применением технологий истребителя Су-57 и в должной мере унифицирован с ним в плане бортовой электроники. В январе этого года стало известно об испытаниях систем связи С-70 на Су-57, в ходе которых истребитель обменивался данными с образцом «Охотника» на земле.

В процессе нынешних испытаний Су-57 использовал «Охотника» для расширения своего радиолокационного поля и получения данных целеуказания.

Затем Су-57 и С-70 бок о бок выполнили совместный показательный полёт. Другие подробности испытаний не преданы огласке.

Первый полет ударного БПЛА С-70 прошёл 3 августа 2019 года под управлением оператора, хотя ранее было запланировано, что он будет полностью автоматическим. «Охотник» облетел аэродром по кругу несколько раз на высоте 600 метров и произвёл успешную посадку.

Отечественный ударный БПЛА создан по схеме «летающее крыло». Взлётная масса «Охотника» составляет 20 тонн. Дальность полета С-70 составит около 6000 км, по неподтверждённым сведениям. Беспилотник сможет развить скорость до 1000 км/ч.