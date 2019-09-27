Москва, , 15:32 — REGNUM Компания АвтоВАЗ запатентовала легкосплавные десятиспицевые колесные диски для моделей Lada. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

АвтоВАЗ запатентовал двухцветные легкосплавные колесные диски в новом дизайне. Исходя из изображений, размещенных на сайте, у новых дисков будет четыре крепёжных болта.

Таким образом, данные колёсные диски может получить любая из нынешних моделей Lada, кроме вседорожника Lada 4×4 и спорт-седана Lada Vesta Sport, где диски крепятся на пять болтов.

Напомним, 26 сентября 2019 года пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что вице-президент АвтоВАЗа Михаил Рябов получил орден Почета за трудовые успехи и за многолетнюю добросовестную работу.

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