Ульяновск, , 15:15 — REGNUM Ульяновский автозавод сертифицировал две модификации вседорожника «Патриот», которые будут выпускаться по гособоронзаказу. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Согласно документу, новая модификация УАЗ «Патриот» под индексом 3163−103−61 предназначена для обеспечения повседневной деятельности войск и выполнения задач при передвижении по всем видам дорог. Модификация 3163−103−62 предназначена для обеспечения деятельности дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции.

В обеих модификациях внедорожника автоматической коробки передач нет. Под капотом авто 150-сильные 2,7-литровые бензиновые моторы ЗМЗ-40 906, сочетающиеся с безальтернативной 5-скоростной механической коробкой передач.

Напомним, ранее Ульяновский автозавод представил пожарную версию УАЗика для патрулирования леса. Новый автомобиль собран на базе УАЗ «Фермер». В документе одобрение типа транспортного средства новая модификация внедорожника обозначается как «малый лесопатрульный комплекс».

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