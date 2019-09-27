Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Электрическое купе Genovation GXE побило рекорд скорости, установленный спорткаром ранее. Видео теста на скорость размещено на YouTube-канале Genovation Cars.

В 2017 году электроспорткар достиг 306 км/ч. В этот раз, несмотря на сложные погодные условия, электрифицированный Corvette C6 смог разогнаться до 338,28 км/ч. Таким образом, максимальная скорость авто увеличилась на 32,28 км/ч.

В планах компании изготовление 75 автомобилей с запасом хода всего 210 км. Такой небольшой запас хода является следствием огромной мощности электрокара — 800 «лошадей».

Стоит отметить, что распределение веса между осями у автомобиля близкое к идеальному — 50/50.

Напомним, американский фермер по имени Рей из штата Канзас переделал Chevrolet Corvette C3 во внедорожник. В него он установил дизельный 6,2-литровый двигатель от Chevrolet Suburban. Рей отметил, что автомобили с дизельными агрегатами более экономичны в отличие от машин с бензиновыми движками.

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