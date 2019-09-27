Тольятти, Самарская область, , 13:20 — REGNUM Тольяттинское автопредприятие ЗАО «GM-АвтоВАЗ» (совместное предприятие американской корпорации General Motors и российского ПАО «АвтоВАЗ») выпустило бюджетный вариант внедорожника Chevrolet Niva. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Отмечается, что комплектация SL (Суперлайт) будет продаваться в единственном цвете «Айсберг» (белый неметаллик) с неокрашенными передними бамперами. В этом варианте модель «обута» в штампованные колесные диски чёрного цвета.

У бюджетного внедорожника, по заверению автокомпании, достойный уровень комфорта.

Сообщается, что у дилеров авто появится в ближайшее время. Стоимость модели будет начинаться от 523 800 рублей.

Напомним, АвтоВАЗ внес изменения в конструкцию механических коробок передач. Целью модернизации было устранение дефекта, из-за которого в автомобилях текло масло. Обновлённые коробки передач теперь будут устанавливаться на автомобили ВАЗ-2180, ВАЗ-2181 и ВАЗ 2182.

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