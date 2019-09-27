Москва, 27 сентября 2019, 11:44 — REGNUM Компания «Фольксваген Груп Рус» (официальный представитель изготовителя Bentley на российском рынке) заявила об отзыве 37 автомобилей марки Bentley Continental. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.
Сообщается, что отзыву подлежат Bentley Continental, проданные в 2019 году.
Причиной отзыва авто стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации автопроизводителя.
«На транспортных средствах будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, накануне стало известно об отзыве в России 922 моделей Mercedes-Benz, реализованных в 2018—2019 годах.
Читайте также: В России отзывают с рынка 65 внедорожников Cherokee