Москва, , 11:39 — REGNUM Ракету семейства «Ангара» планируют впервые запустить с космодрома «Восточный» в конце лета 2023 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 27 августа по итогам поездки в Приамурье.

Он пояснил, что по плану стройка на космодроме завершается в конце 2022 года, чтобы на исходе лета следующего года состоялся первый пуск «Ангары».

Ракеты «Ангара» представляют собой носители модульного типа на кислородно-керосиновых двигателях нескольких классов грузоподъемности — от лёгкого до тяжёлого. Головной разработчик носителей — космический центр имени Хруничева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре, согласно заявлению Рогозина, первую ракету-носитель «Ангара» в своё распоряжение получит Минобороны РФ.

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