Лозанна, Швейцария, , 11:27 — REGNUM Logitech приобрела компанию Streamlabs, являющуюся раработчиком популярного приложения OBS для онлайн-трансляций. Об этом 27 сентября сообщил портал Engadget.

По имеющейся информации, сумма сделки составила $89 млн. Генеральный директор и вице-президент Logitech G (игровое подразделение компании) Уэлш Десай сообщил журналистам, что разработки Streamlabs, являющейся одной из ведущих в отрасли, «дополнят существующий портфель» предложений Logitech для игр. При этом он намекнул, что компании будут вместе работать над новыми проектами.

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Офис компании Streamlabs находится в Калифорнии, она предлагает стримерам инструменты для проведения онлайн-трансляций на Twitch, YouTube, Mixer и Facebook. В августе 2019 года Twitch выпустил собственное приложение, подобное OBS, однако многие пользователи отметили, что оно пока не такое функциональное, как продукт Streamlabs.

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