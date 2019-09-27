Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Американская компания Bollinger Motors представила обновлённые версии электровнедорожника B1 и пикапа В2. Об этом сообщается на YouTube-канале Sean Mitchell.

Фишкой в экстерьере моделей стали прямые углы. Можно сказать, что практически весь корпус авто состоит из них. При этом модели выглядят весьма брутально и по-мужски.

Сообщается, что в качестве силовой установки у рестайлинговой модели B1 стоит агрегат мощностью 614 «лошадей», который позволяет разогнать авто до 100 км/ч за 4,5 секунды. Электрокар сможет отбуксировать груз весом до двух тонн. Заряда аккумулятора хватает на расстояние до 200 миль (около 322 км).

Модели B1 и B2 оснащены раздаточной коробкой с двумя скоростями. Дорожный просвет автомобилей равен 15 дюймов (около 38 мм).

Стоимость и дату начала продаж новинок автопроизводитель пока не сообщает.

Напомним, в 2018 году Bollinger Motors представил пикап B2 с двумя электрическими моторами с 120-киловаттной батареей. По внешнему виду он был полностью идентичен внедорожнику В1, который был представлен в 2017 году.

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