Москва, , 10:51 — REGNUM Японская автокомпания Toyota прекратила продажи гибридной модели Toyota Prius в РФ в связи с маленьким спросом. Об этом со ссылкой на российский офис «Тойоты» сообщает портал Wroom.ru.

Гибрид продавался в России с весны 2019 года.

Отмечается, что с 2017 года по 2018 год у гибридной модели серьёзно упали мировые продажи. Так, если в 2017 году в мире было продано 208 единиц гибридных моделей Toyota Prius, то на следующий год дилеры марки реализовали только 23 таких автомобиля.

В качестве агрегата у Prius гибридная силовая установка, состоящая из бензинового мотора рабочим объёмом 1,8 л и электромотора. Общая мощность силовой установки составляет 122 л. с.

Стоимость автомобиля составляла от 2 322 000 рублей.

Напомним, ранее в компании Toyota сообщили, что до конца 2019 года в России появится обновленный кроссовер C-HR. В рестайлинговой модели кросса должны произойти значительные изменения, сообщили в компании. Однако подробности автопроизводитель не раскрыл. Известно, что авто станет дороже примерно на 100 тыс. рублей.

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