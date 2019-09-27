Сакраменто, США, , 10:23 — REGNUM Компания MegaBots Inc, производитель робота-победителя в первой дуэли боевых человекоподобных роботов, заявила о прекращении своей деятельности и возможном банкротстве, сообщает TechCrunch со ссылкой на YouTube-канал компании.

Компания объявила о прекращении работы в её нынешнем виде, однако, будет ли MegaBots Inc заниматься робототехникой в дальнейшем, осталось неизвестным.

Победителя дуэли роботов в 2017 году Megabot Mk. III Eagle Prime компания выставила на аукцион eBay, начальная ставка составляла 1 доллар США. Сейчас цена его дошла до 70 тыс. долларов, торги пройдут до 3 октября.

Создатели MegaBots Inc объявили о закрытии компании. Один из её руководителей, Мэтт Оэрлейн, в видео, выложенном на YouTube-канал компании, объяснил зрителям, что MegaBots Inc не смогла стать достаточно прибыльной. Однако до объявления окончательного банкротства компания попытается максимально погасить банковский кредит. Оэрлейн добавил, что закрытие — это «конец компании в ее текущем виде». Вполне возможно, что в будущем он и его коллеги займутся работой над другим похожим проектом.

Компания MegaBots, производящая боевых человекоподобных роботов (БЧР) для спортивных состязаний, была основана в 2014 году. В 2015 году они представили робота Megabot Mk. II и вызвали на дуэль японскую компанию Suidobashi Heavy Industry, которая сконструировала БЧР Kuratas.

После этого компания запустила краудфандинговую кампанию для сбора средств на доработку БЧР перед дуэлью. Сам бой состоялся двумя годами позже, и робот MegaBots победил. В состязании участвовала улучшенная версия Megabot Mk. III Eagle Prime — 12-тонный пятиметровый БЧР.

В своем видео Оэрлейн сообщил, что робот может принести покупателю прибыль от 7 до 150 тысяч долларов при использовании его на различных шоу. Покупателю ещё придётся потратить до 7 тыс. долларов для замены изношенных деталей и еще несколько тысяч долларов (от 4 на Западном побережье США до 50 на Восточном) за доставку.