Москва, , 09:16 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota привезет в Россию обновленный кроссовер C-HR в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Пока что известно, что в России будет продаваться рестайлинговая модель Toyota C-HR. Сообщается, что должны произойти значительные изменения базовой модели. Соответственно и цена нового авто станет дороже — примерно на 100 тыс. рублей.

В самой компании подтвердили, что до конца 2019 года модель появится у дилеров.

«Модель вскоре переживет рестайлинг и придет на рынок до конца года», — сообщили в Toyota.

Других подробностей о новинке в компании пока не сообщают.

Напомним, Toyota проводит тесты гибридной модели Prius, оснащённой ультратонкими солнечными панелями. Некоторые результаты испытаний уже известны. Так, на одной зарядке электрический автомобиль может проехать в солнечный день до 56 км.

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