Берлин, , 08:58 — REGNUM По итогам августа 2019 года самым покупаемым кроссовером в Европе стал Volkswagen Golf. Об этом сообщает исследовательская компания JATO Dynamics.

Всего за месяц было реализовано 26 411 кроссоверов немецкого автопроизводителя, что на 23,6% меньше, чем год назад.

На втором месте в списке популярных машин сегмента SUV на европейском авторынке впервые расположилась модель Dacia Duster. В августе эту модель приобрел 19 451 человек. Здесь наблюдается рост на 10,8%.

Тройку топа замыкает немецкий Volkswagen T-Roc с результатом 18 262 единицы. Это почти на треть (27,8%) больше, чем за отчётный период прошлого года.

Четвёртое и пятое места соответственно занимают Dacia Sandero (17 764 ед.) и Volkswagen Polo (16 692 ед.).

Напомним, в июле 2019 года в Европе было реализовано 20 890 новых компактных хэтчбеков Dacia Sandero, что на 22,3% больше, чем в июле 2018 года. Таким образом, модель заняла третью строчку в списке самых покупаемых новых автомобилей в Европе.

Читайте также: Dacia выпустит 500 «коллекционных» Duster — СМИ