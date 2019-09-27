Москва, , 08:18 — REGNUM С 1 октября 2019 года компания FCA Rus (российский дилер итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles) начинает повышать цены на свои модели авто. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации автопроизводителя, увеличение стоимости в первую очередь затронет автомобили Jeep Grand Cherokee и Wrangler, стоимость которых вырастет на 1,5−2% в зависимости от модели.

Однако дилеры автокомпании сообщают, что до конца сентября у покупателей есть возможность приобрести модели бренда по заниженной цене.

Напомним, 20 августа 2019 года компания ООО «ЭфСиЭй РУС» объявила отзывную кампанию автомобилей Chrysler (Pacifica) и Jeep (Grand Cherokee, Compass, Cherokee, Wrangler), которые были реализованы в период с июля 2017 года по апрель 2018 года. Всего под отзыв попали 1725 автомобилей из-за дефекта в блоке управления экстренными вызовами.

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