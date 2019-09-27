Омск, , 08:11 — REGNUM Специалисты Омского научно-исследовательского института приборостроения (ОНИИП) разработали коротковолновую радиостанцию для применения при чрезвычайных ситуациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Новые радиостанции, которые могут применяться на неподготовленной территории в условиях разрушения инфраструктуры связи, поставят спасателям.

Уточняется, что радиостанция размещена в контейнере. Благодаря этому её можно быстро передислоцировать и использовать в суровых климатических условиях.

В настоящее время аппаратура проходит завершающий этап испытаний. Затем её доставят спасателям в Новосибирскую, Свердловскую области и в Хабаровский край.

Для того, чтобы радиостанция заработала, её достаточно подключить к оптической линии управления и к электропитанию. Аппаратура управляется дистанционно и обладает широким спектром возможностей.

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