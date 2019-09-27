Москва, , 07:54 — REGNUM В сентябре 2019 года через своего дистрибьютора «Джак автомобиль» китайский производитель JAC Motors расширил свою дилерскую сеть на пять центров. Об этом сообщает пресс-службе автокомпании.

На данный момент машины JAC в России продаются в 37 городах (50 центров). В сентябре приступили к работе дилерские центры в Новосибирске, Белгороде, Курске и Рязани. Причём в Казани открылась уже вторая точка продаж авто.

Сообщается, что все действующие в РФ технические центры осуществляют гарантийную поддержку, послегарантийное обслуживание и ремонт автомобилей.

Напомним, в центре оценки безопасности C-NCAP китайская автокомпания JAC успешно провела серию краш-тестов компактного электрокроссовера iEV7S. В ходе испытаний авто протестировали на лобовое столкновение на скорости 50 км/ч, на боковое столкновение и на удар со смещением на 40% при скорости 64 км/ч.

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