Москва, , 07:34 — REGNUM В Москве 27 сентября исполнилось шесть лет городской сети Wi-Fi. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Сеть за эти годы стала одной из крупнейших в мире по размаху, входя по своим размерам в мировую тройку. Отмечается, что аналогичные сети в Нью-Йорке, Лондоне и Токио меньше по числу бесплатных точек.

Всего в Москве работает 18 тыс. точек бесплатного подключения к Wi-Fi. Из них 10,5 тыс. действует в общежитиях вузов, 3,5 тыс. — в учреждениях культуры, около трёх тыс. — в пределах Садового кольца, ещё 1,2 тыс. — в городских парках.

«Мы продолжим развивать московскую сеть Wi-Fi. Это важная часть городской цифровой среды», — заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.