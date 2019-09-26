Москва, , 15:20 — REGNUM Официальный представитель немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» объявил об отзыве 922 моделей Mercedes-Benz (GLE класс тип 167). Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, проданные в России в 2018—2019 годах. Причиной отзыва стала неправильная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера.

«На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, корректная установка дренажных шлангов для конденсата кондиционера. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в России была объявлена кампания по отзыву 635 автомобилей марки Mercedes-Benz (тип 909), реализованных в нашей стране с августа 2017 года по май 2018 года, из-за дефекта прокладки жгута электропроводов мотора. Брак может привести к перетиранию провода о кронштейн, что повлечёт за собой остановку работы мотора.

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