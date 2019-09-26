Москва, , 14:53 — REGNUM Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова работают над новыми формами защиты авиационной техники от обледенения. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба института.

«Речь идет о крупных переохлажденных каплях, — поясняет начальник отдела ЦИАМ Сергей Гребеньков. — Переохлажденные капли воды содержатся в атмосферных облаках, и когда самолет в них попадает, на крыльях, двигателе и фюзеляже появляются ледяные «наросты», которые существенно искажают заложенные конструкторами характеристики летательного аппарата».

По его словам, приблизиться к решению задачи позволят разрабатываемые в институте методы определения размеров переохлажденных капель и способы определения равномерности распределения водности.

Отмечается, что предварительные результаты работы учёные ЦИАМ представили коллегам по Международному кооперационному проекту ICE Genesis, получившему финансирование по программе Евросоюза по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Кроме ЦИАМ, в работе над проектом с российской стороны принимают участие Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского, Московский физико-технический институт, ряд других организаций.

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