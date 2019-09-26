Купертино, США, , 14:50 — REGNUM Apple теперь будет предупреждать владельцев iPhone о том, что на их смартфонах установлены дисплеи сторонних производителей. Об этом 26 сентября сообщил портал Engadget.

Компания уведомила владельцев iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, что они увидят «важное сообщение», если дисплеи их смартфонов будут заменены на неоригинальные. В таком случае в разделе настроек смартфона, посвященном информации об устройстве, появится текст «Невозможно проверить подлинность дисплея у этого iPhone».

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Напомним, ранее в 2019 году подобное сообщение стали видеть владельцы iPhone XR, XS и XS Max, которые установили неоригинальные аккумуляторные батареи.

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