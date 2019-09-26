Москва, , 14:34 — REGNUM Первый советский циклотрон М-1 для получения плутония был запущен 25 сентября 1944 года. Его создание стало одним из первых шагов академика Игоря Курчатова в атомном проекте, сообщает пресс-служба Курчатовского института.

В соответствии с принятым решением, в СССР создавали небольшой ускоритель с диаметром полюсов 73 см и весом магнита 25 тонн, расчетной энергией дейтронов 4 МэВ. Руководил созданием циклотрона Леонид Неменов.

В 1944 году из Ленинграда был перевезен высокочастотный генератор от недостроенного до войны циклотрона Ленинградского физико-технического института. Электромагнит был изготовлен на трансформаторном заводе в Ново-Краматорске.

25 сентября 1944 года в Лаборатории № 2 (сейчас НИЦ «Курчатовский институт») впервые в СССР из циклотрона был выведен наружу поток дейтронов. После запуска циклотрона работа на нем была полностью посвящена облучению урановых образцов с целью получения плутония. Опыты шли круглосуточно до декабря 1945 года.

В 1945 году в Лаборатории № 2 на циклотроне впервые в СССР были получены индикаторные количества несуществующего в природе элемента № 94 — плутония — и начато изучение его свойств.

Циклотрон располагался на первом этаже Главного здания Курчатовского института в помещении, которое теперь занимает Музей Курчатовского института.

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