Лондон, , 14:09 — REGNUM Британская компания MG Cars запустила продажи трехрядного рамного внедорожника MG RX8 на Ближнем Востоке. Об этом 26 сентября сообщается на сайте NJCAR.RU.

Новинка по сути является копией модели Roewe RX8 от китайского концерна SAIC.

В салоне MG RX8 имеется кожаная отделка, опция вентиляции передних сидений, а также климатическая установка для пассажиров задних кресел. Кроме того, автопроизводители снабдили модель беспроводной зарядкой для смартфонов, эффектной панорамной крышей, камерой видеообзора на 360 градусов и круиз-контролем. Из систем безопасности у новинки имеется ассистент удержания авто в занимаемой полосе.

«Обут» автомобиль в эффектные диски на 20 дюймов.

В модели неразрезной задний мост и пружинная подвеска. Длина автомобиля составляет почти пять метров (4 923 мм), а дорожный просвет новинки равен 202 мм.

В движение MG RX8 приводит 220-сильный турбированный движок рабочим объёмом два литра. Двигатель агрегатируется с 6-скоростным автоматом. Задний привод только у базовой модификации, а все остальные имеют систему 4WD.

Напомним, MG Cars — британская компания, которая принадлежит китайской корпорации Nanjing Automobile Group. В настоящее время она производит серийные легковые автомобили. Однако до перехода в китайскую корпорацию MG Cars выпускала спортивные авто.

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