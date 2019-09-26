Москва, , 13:55 — REGNUM В России начались продажи нового спортивного седана премиум-класса Volvo S60. Сообщается на сайте шведской автокомпании.

Volvo V60 Cross Country Volvo

Начиная с базовой модификации S60 имеет комплекс безопасности City Safety, ассистент предотвращения съезда с дороги и систему предотвращения выезда на встречную полосу. За дополнительную плату покупатель может установить в авто помощник мониторинга «слепых» зон.

Кроме того, в седане есть адаптивный круиз-контроль.

В моторной линейке машины два агрегата. Один из них — Т4 имеет максимальную мощность в 190 «лошадей, а другой — Т9 обеспечивает отдачу в 249 л. с. Привод у автомобиля передний или 4×4.

Напомним, за восемь месяцев 2019 года в России была продана 4921 машина шведского автопроизводителя Volvo в РФ, что на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается продаж в августе 2019 года, то здесь наблюдается падение на 26,1% по сравнению с 2018 годом (до 507 авто).

Читайте также: Стала известна стоимость Volvo XC90 для российского авторынка