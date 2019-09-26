Париж, , 13:22 — REGNUM Французская автокомпания Peugeot анонсировала концептуальную модель нового вседорожного микроавтобуса Boxer 4×4 с увеличенным дорожным просветом и полным приводом. Об этом сообщается на сайте BesteAuto.

Peugeot Boxer 4 × 4 BesteAuto

Автопроизводители укомплектовали микроавтобус канадским каноэ, закрепленным на крыше. Кроме того, в машине есть электрический горный велосипед Peugeot eM02 FS Powertube. Он пристегнут к задней части автомобиля.

Пока информации по техническим характеристикам вэна в компании не сообщают. Однако ожидается, что задняя ось авто получит до 70% крутящего момента, а дорожный просвет концепта будет гораздо больше, чем у базового Boxer. Вполне возможно, что обычные покрышки автомобиля будут заменены на внедорожные аналоги от BFGoodrich.

Мировая премьера модели состоится на автовыставке Salon Vehicules de Loisirs в Ле-Бурже 28 сентября 2019 года.

Напомним, в модельном ряду компании PSA в России появятся серийные версии полноприводных автомобилей: Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy. Расширение автомобильной линейки компанией запланировано на октябрь 2019 года.

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