Берлин, , 12:56 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen выпустит версию Golf Wagon в кузове «универсал», заявил член правления компании по персоналу Гуннар Килиан. Об этом сообщается на сайте немецкой компании.

Заявление было сделано перед 10 000 сотрудниками Volkswagen.

«Мы скоро представим нашу следующую модель бестселлера, новый Golf, здесь, в Вольфсбурге. Все эти достижения являются результатом сильной командной работы. От имени Правления я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника Volkswagen», — сказал топ-менеджер.

Стартуют продажи Volkswagen Golf Wagon в Европе в 2020 году одновременно с «базовым» хэтчбеком Golf. При этом в Соединённых Штатах этот универсал продаваться не будет.

Напомним, с 24 по 27 сентября 2019 года на автопредприятии компании Volkswagen Group Rus в Калуге проходит «Неделя поставщиков». Задачей мероприятия является поиск новых поставщиков автокомпонентов для моделей компании, которые собираются на территории России.

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