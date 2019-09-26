Мурманск, , 12:38 — REGNUM В Мурманск доставили первую партию отработанного ядерного топлива с плавучей базы «Лепсе». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФГУП «Атомфлот».

Топливные сборки общим количеством 111 штук, размещенные в 6 транспортных контейнерах, были доставлены теплоходом «Серебрянка» с территории судоремонтного завода «Нерпа». Работы по выгрузке топлива начались на заводе в мае этого года. Потребовалось около трех месяцев для подготовки первой партии топливных сборок к транспортировке (подрезка верхней части и подрыв пеналов). Далее в течение трех недель пеналы были доставлены на пирс, упакованы в контейнеры и погружены на теплоход «Серебрянка». Всего необходимо перевезти 639 топливных сборок, которые будут доставлены за шесть рейсов.

Отметим, что перевозка топливных сборок — один из последних этапов утилизации базы «Лепсе», которая началась в 2008 году. Работы ведутся за счет гранта Фонда поддержки Природоохранного партнерства «Северное измерение» (распорядитель Фонда — Европейский банк реконструкции и развития) в размере 53 млн евро. Полный вывоз топлива с базы «Лепсе» планируется завершить в 2020 году.

«Для меня реализация международного проекта по утилизации ПТБ «Лепсе» стала исключительно важным и личным делом. Сегодня — важнейшее событие в экологической реабилитации региона и жизни каждого, кто участвовал в этом проекте», — заявил заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом», директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Справка:

Сухогруз «Лепсе» был построен в 1934 году, переоборудован в плавучую техническую базу (ПТБ) в 1961 году. До 1981 года ПТБ обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов. С 1981 года ПТБ «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году ПТБ была выведена из эксплуатации.

В 2008 году было заключено исходное исполнительное соглашение о гранте (ИСГ) для утилизации ПТБ «Лепсе», получателем средств которого являетсяАО «Логистический центр ядерного топливного цикла», а распорядителем — Европейский банк реконструкции и развития. Целью реализации проекта является улучшение радиационной обстановки и устранение серьезной экологической опасности в регионе за счет удаления отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов с ПТБ «Лепсе» и направления его на переработку или временное хранение.