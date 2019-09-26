Москва, , 12:29 — REGNUM Рейтинг регионов РФ, где было продано самое большое количество автомобилей китайских брендов за период с января по август 2019 года, составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавила этот рейтинг российская столица. В Москве за отчетный период было реализовано 2100 новых легковых автомобилей китайских марок. В общей сложности доля продаж китайских авто в Москве и Московской области составляет 22% от всей реализации новых машин китайских брендов в России.

Стоит отметить, что доля продаж именно китайских машин на столичном рынке составляет всего 1,4% от общего объема реализации новых авто.

На втором месте рейтинга — Северная столица. В Санкт-Петербурге за первые восемь месяцев 2019 года было продано порядка 1000 новых авто китайских брендов, что составляет 6,6% рынка новых китайских машин в РФ.

Тройку лидеров замыкает Башкирия (4%), а на четвертом месте находится Самарская область (3,5%).

Напомним, по данным агентства «Автостат», самой доступной машиной среди китайских марок на авторынке России является модель Chery Tiggo 2. Ее цена в начальной комплектации составляет 673 тыс. рублей.

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