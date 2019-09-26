Москва, , 12:12 — REGNUM По итогам августа 2019 года российский рынок новых легких коммерческих машин (сегмент LCV) занял пятое место в европейском первенстве. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Самое большое количество реализованных новых машин сегмента LCV в Германии. Там в августе было продано 30 003 автомобиля, что на 19% больше прошлогоднего результата.

Вторую строчку в списке самых популярных коммерческих машин занимает Франция с результатом 26 215 единиц. Таким образом, продажи в этой стране остались на прошлогоднем уровне. Третье место по продажам новых машин сегмента LCV занимает Великобритания — 23 120 единиц. Здесь произошёл существенный рост по сравнению с прошлым годом на 41%.

Авторынок Испании с нулевым ростом оказался на четвёртом месте. В этой стране в августе было продано 15 416 лёгких коммерческих машин. Всего же в Европе за отчётный период было реализовано 163 437 единиц машин сегмента LCV (+17,6%).

Напомним, в августе 2019 года Россия заняла второе место в рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы. А первое место в последний летний месяц заняла Германия.

Читайте также: В РФ в августе снизился объём продаж подержанных авто сегмента LCV