Москва, , 11:36 — REGNUM Модель AX4 китайской автокомпании Dongfeng Motor появится у российских дилеров в декабре 2019 года. Об этом сообщает портал «Колеса.ру».

Однако в продаже Dongfeng AX4 поступит лишь в январе 2020 года.

Базовая комплектация авто стоимостью до 1 млн рублей имеет 117-сильный двигатель рабочим объёмом 1,6 л. Он агрегатируется с 5-скоростной «механикой». Версии AX4 стоимостью более 1 млн рублей будут оснащаться турбированным движком DFMA14Т объёмом 1,4 л., сочетающимся с 6-скоростной автоматической коробкой передач Getrag с двумя сцеплениями.

Особенностью салона авто является атмосферная подсветка с восемью цветами. Их можно менять по желанию водителя. Кроме того, автопроизводители установили в машину цифровую систему с объемным звучанием 3D Sound by Arkamys.

В комплекс систем безопасности модели Dongfeng AX4 входят камера заднего обзора, шесть воздушных подушек безопасности и система автоматического торможения перед препятствием на малой скорости.

Для удобства водителя машина имеет систему бесключевого доступа и запуска мотора кнопкой.

Напомним, совместное предприятие Dongfeng Honda изготовило 163-сильный электрокроссовер Siming X-NV с запасом хода 401 км. Он собран на базе модели Honda XR-V. У машины независимая подвеска спереди и полузависимая балка сзади. Привод у авто только передний. Сообщается, что продажи новинки стартуют в Китае в конце 2019 года.

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