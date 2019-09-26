Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 11:28 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» с созданным в интересах Минобороны РФ космическим аппаратом успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом 26 сентября журналистам сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

«В 10:46 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно выполнен запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что предстартовая подготовка и запуск ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Кроме этого, уточняется, что взлёт контролировал автоматизированный наземный комплекс управления.

Отметим, ракеты-носители серии «Союз-2» заменили ракеты «Союз-У», которые запускались с космодрома Плесецк с 1973 по 2012 год. За это время с Плесецка было проведено 435 стартов ракет типа «Союз-У» и было доставлено на орбиту 430 спутников различного назначения.