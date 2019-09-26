Токио, , 11:16 — REGNUM Гибридный автомобиль Toyota Prius, оснащённый ультратонкими солнечными панелями, может проехать на одной зарядке в солнечный день до 56 км. Об этом сообщает агентство Reuters.

Модель начали тестировать в июле 2019 года. Результаты испытаний показали, что запаса хода авто вполне хватит для среднестатистического американского водителя. Так, по данным Фонда безопасности движения Американской автомобильной ассоциации, среднее расстояние, которое в день проезжает водитель равно 47 км, а запаса хода авто на солнечных батареях в солнечный день хватает на 56 км.

Однако для внедрения машины в массовое производство придется решить ряд задач. Среди них главный инженер проекта Сатоси Сизуки отметил проблему крепления солнечных панелей на изогнутых поверхностях кузова автомобиля, а также проблему удешевления модели.

«Поскольку солнечные панели разрабатывались для использования в космосе, необходимо добиться их удешевления для коммерческого использования в земных условиях», — заявил Сизуки.

Напомни, ранее компания Toyota обновила Prius с гибридным агрегатом. Главные изменения касаются системы безопасности. Уже в базовой версии авто будет оснащено пакетом безопасности Toyota Safety Connect. Он включает в себя: тревожную кнопку и поиск угнанной машины. Также в опции модели добавлена система автозвонка спасателям при аварии.

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