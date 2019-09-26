Стокгольм, , 10:29 — REGNUM В октябре 2019 года шведская автокомпания Volvo проведёт премьеру нового электрического кроссовера Volvo XC40, который станет одним их самых безопасных автомобилей в истории бренда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Несмотря на то, что бензиновая версия Volvo XC40 уже имеет надёжную систему безопасности, специалистам компании пришлось реконструировать фронтальную часть электрокара. Данные изменения были обусловлены отсутствием мотора. Кроме того, модернизация проведена для приведения системы безопасности электрокара к строгим требованиям, которым придерживается Volvo Cars.

Автокомпания также продумала специальную защиту аккумулятора от повреждений во время ДТП. Батарея защищена специальным каркасом из прессованного алюминия, который расположен в центральном тоннеле. Он создает вокруг аккумулятора зону деформации. Размещение же батареи в полу электрокара значительно снижает его центр тяжести, а это, в свою очередь, обеспечивает защиту машины от опрокидывания.

Напомним, продажи компании Volvo в РФ за период с января по август 2019 года выросли на 14%, до 4921 автомобиля. При этом в августе реализация шведской компании в России снизилась на 26,1%, до 507 авто.

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