Москва, , 10:06 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2019 года лидером продаж среди пикапов в России стала модель УАЗ Пикап. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчётный период в РФ было куплено 2045 экземпляров УАЗ Пикап, что на 12,4% меньше аналогичного результата прошлого года.

На втором месте японский пикап Toyota Hilux с результатом 1 847 единиц. За восемь месяцев марка увеличила продажи на 8,3%. Тройку лидеров замыкают пикапы Mitsubishi L200. Их предпочли приобрести 1163 российских автолюбителя. Здесь наблюдается серьезный провал в продажах на 37,5%.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Volkswagen Amarok (405 ед.) и Mercedes-Benz X-Class (195 ед.).

Напомним, в начале сентября 2019 года гендиректор Isuzu Rus Фабрис Горлье заявил, что автокомпания после 2023 года планирует производить пикапы на территории РФ. Производимые в нашей стране автомобили Isuzu будут идти как на российский рынок, так и на экспорт.

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