Москва, , 09:38 — REGNUM Полноценной модификации Sport у новой Lada Granta не будет, заявил директор Lada Sport (спортивное подразделение АвтоВАЗа) Владислав Незванкин. Об этом сообщает RG.

По словам Незванкина, задачу спортивной конфигурации автомобилей выполнила модель Vesta Sport. Она как раз и предназначена для тех покупателей, которые хотят авто «погорячее с большими тормозами», отметил топ-менеджер.

«Мы посчитали, что они (Vesta Sport и Granta Drive Active) как-то будут друг с другом конкурировать. В данном случае Granta Drive Active — это такой прагматичный спорт, прагматичный драйв, доступная версия, которая позволяет гораздо больше, чем серийный автомобиль за меньшие деньги», — заявил Незванкин.

Он добавил, что если сделать новое спортивное авто, то продажи снизятся. Поэтому надо оставить более-менее бюджетный автомобиль и при этом как-то его позиционировать.

Напомним, Lada Granta Drive Active выпущена только в кузове седан. Автомобиль предлагается с «механической» и «автоматической» коробкой передач. Они работают с двигателем мощностью 106 л. с. объёмом 1,6 л.

В салоне автомобиля у водителя и переднего пассажира имеются кресла с боковой поддержкой. Руль у авто обтянут кожаной оплёткой, а приборы имеют красную подсветку.

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