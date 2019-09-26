Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Компания Facebook анонсировала игру-песочницу «Горизонт» (Horizon) для устройств виртуальной реальности Oculus. Об этом 25 сентября сообщил портал разработчика.

С её помощью пользователи смогут создавать собственные игры, играть и общаться с друзьями или просто исследовать созданные другими пользователями ландшафты. Закрытое бета-тестирование Horizon начнется «в начале» 2020 года», любой желающий уже может зарегистрироваться, чтобы получать уведомления о ходе реализации проекта.

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Напомним, ранее Facebook запустила VR-сервис Facebook Spaces для виртуальных платформ Oculus Rift и HTC Vive. В Oculus отметили, что в октябре 2019 года этот сервис, а также сервис Oculus Rooms будут закрыты, чтобы компания могла сосредоточиться на разработке Horizon.

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