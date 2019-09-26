Маунтин-Вью, США, , 08:11 — REGNUM Google представила версию Android 10 под названием Go Edition, которая предназначена для низкопроизводительных устройств. Об этом 25 сентября сообщил портал Digital Trends.

В основу Go Edition легла последняя версия Android 10, отмечается, что эта ОС получила последние обновления безопасности. Она предназначена для установки на бюджетные устройства с объемом оперативной памяти 1,5 Гб ОЗУ или меньше.

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Напомним, первую подобную версию ОС Android Google выпустил в феврале 2018 года. Она получила название Android Oreo Go Edition.

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