Лондон, , 07:48 — REGNUM Спустя три года футуристический концепт-кар Rolls-Royce 103EX, известный под именем Vision Next 100, вернулся домой в Гудвуд (Великобритания). Об этом сообщает Bmwblog.

Авто было изготовлено в 2016 году к 100-летию компании BMW (которая владеет брендом Rolls-Royce). После премьеры на родине концепт побывал на множестве автомобильных выставках по всему миру.

Сообщается, что концепция машины имеет полностью электрический автономный привод и усовершенствованный искусственный интеллект. По словам создателей, электрокар представляет собой концепцию мира премиальных машин будущего.

Шасси автомобиля, изготовленное вручную, имеет нестандартные конструкторские решения. Кроме того, в салоне нет руля, а за процесс управления авто отвечает виртуальный шофер «Элеонора».

Напомним, британская компания Rolls-Royce изготовила особую эксклюзивную коллекцию купе Wraith. Дизайнер Мэтт Дэнтон сообщил, что вдохновением для создания автомобилей стала яркая палитра ночной Москвы.

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