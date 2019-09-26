Владивосток, , 05:07 — REGNUM Успешные ракетно-артиллерийские стрельбы провел малый ракетный корабль (МРК) «Смерч» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе финальных заводских испытаний в Японском море, сообщила 26 сентября пресс-служба ТОФ.

По информации пресс-службы, в ходе отражения воздушной атаки условного противника обе ракеты нового ЗРК «Оса-МА» успешно поразили сбрасываемые парашютные мишени.

Также по воздушным и морским целям отстрелялись артиллерийские установки АК-176МА и АК-630.

Малый ракетный корабль «Смерч», построенный в 1984 году и проходящий модернизацию с 2017 года, получил в качестве основного оружия новый противокорабельный ракетный комплекс «Уран». Его возвращение в состав сил флота постоянной готовности ожидается до конца 2019 года.

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