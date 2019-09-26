Байконур, Казахстан, , 02:12 — REGNUM «Гагаринский старт» на Байконуре будет эксплуатироваться и после 2030 года, возможно, с новой ракетой «Союз-6». Об этом 25 сентября заявил Дмитрий Рогозин, комментируя журналистом старт к МКС пилотируемого корабля «Союза МС-15» с космодрома Байконур.

По словам главы Роскосмоса, самое простое, — это продолжать ставить на «Гагаринский старт» ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», в этом случае расходы будут минимальными. Также рассматривается вариант установки на первую стартовую площадку Байконура новой ракеты «Союз-6», которая в любом случае будет испытываться на «Назарбаевском старте».

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Дмитрий Рогозин также тепло высказался о присутствовавших на пуске украинских специалистах и высказал надежду, что когда-нибудь, как и раньше, «мы тоже будем одной семьей».

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