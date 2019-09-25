Вашингтон, , 21:27 — REGNUM На военных полигонах США продолжаются испытания новой авиабомбы с ядерной боевой частью В61−12, сообщает Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США.

Уточняется, что за август текущего года самолёты ВВС США осуществили три испытательных сброса новой ядерной бомбы без боевой части.

Испытания проводились на полигоне Тонопа в штате Невада. Целью испытаний заявлено продление срока службы бомб В61 и их модернизация.

Стоит отметить, что на заключительном этапе испытаний планируется сбросить бомбу с истребителя F-16.

«B61−12 укрепит стратегическое сдерживание и успокоит наших союзников», — заявил по этому поводу американский бригадный генерал Тай Ньюман.

Ранее в США заявляли, что производство новых бомб начнётся в 2020 году, однако эту дату сдвинули на неопределенное время после выявления недолговечности части конструктивных элементов боеприпаса, влияющей на надёжность этих бомб.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон осуществляет программу обучения лётчиков стран НАТО, в результате которой они смогут производить бомбовые удары, используя ядерные авиабомбы производства США.

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